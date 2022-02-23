Televizyon ekranlarının tanıdık simalarından Ertan Saban uzun bir aranın ardından yeniden seyirci karşısına çıkıyor. Son Nefesime Kadar dizisinde Vedat karakterine hayat veren Ertan Saban kimdir sorusu gündemde. Tiyatro ve dizi oyuncusu Ertan Saban'ın hayatı ve bu zamana kadar rol aldığı diziler merak konusu oldu. İşte Ertan Saban ve dizileri hakkında merak edilenler
ERTAN SABAN KİMDİR?
Makedonyalı Türk oyuncu Ertan Saban 4 Aralık 1977 tarihinde Üsküp'te dünyaya geldi. Bugün 44 yaşında olan Ertan Saban Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
Uzun yıllar kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Erman Saban ve Luran Ahmeti ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı.
Türkiye'ye gelerek oyunculuğa burada devam eden Ertan Saban Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol aldı.
En son Ali Atay'la beraber Mutlu Ol Yeter adlı dizisinde görülen Ertan Saban Fox TV'nin yeni dizisi Son Nefesime Kadar ile oyunculuk kariyerine devam ediyor.
ERTAN SABAN EŞİ KİM?
Ertan Saban, 3 Haziran 2016 günü oyuncu Ebru Özkan'la evlendi.
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