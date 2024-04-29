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        Haberler Magazin Ertan Saban'ın, yeni filminden ilk kareler

        Ertan Saban'ın, yeni filminden ilk kareler

        Ertan Saban, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminde oyuncunun filmden ilk kareleri yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 29.04.2024 - 09:59
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        Yeni filminden ilk kareler
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        BKM'nin yapımcılığında Yağız Alp Akaydın'ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin kaleme aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminde yer alan oyuncu Ertan Saban'ın ilk kareleri yayınlandı.

        1930'lu yıllar Türkiye'sini ve genç Cumhuriyeti anlatan, güçlü kadrosu ve merakla beklenen hikâyesiyle 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin 29 Ekim'de vizyona girmesi planlanıyor.

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        #Ertan Saban
        #Bir Cumhuriyet Şarkısı

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