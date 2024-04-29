Ertan Saban'ın, yeni filminden ilk kareler
Ertan Saban, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminde oyuncunun filmden ilk kareleri yayınlandı
Giriş: 29.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 29.04.2024 - 09:59
BKM'nin yapımcılığında Yağız Alp Akaydın'ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin kaleme aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminde yer alan oyuncu Ertan Saban'ın ilk kareleri yayınlandı.
1930'lu yıllar Türkiye'sini ve genç Cumhuriyeti anlatan, güçlü kadrosu ve merakla beklenen hikâyesiyle 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin 29 Ekim'de vizyona girmesi planlanıyor.
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