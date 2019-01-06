Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; sezonun ilk yarısını 17. sırada bitiren Fenerbahçe'de devre arası kampı devam ederken, mental açıdan çok sorunlu olan takımı toparlamak adına Ersun Yanal büyük bir gayret gösteriyor. Takımın özgüvenini yukarıya çekmek için büyük çaba gösteren Yanal'ın en çok önem verdiği konu ise tüm oyuncularla özel ve bire bir temas. Bunu hem antrenman saatleri dışında hem de sahada sık sık yapan Yanal, oyuncularını kendisine tam anlamıyla inandırabilmek ve potansiyellerine yeniden ulaşabilmelerini sağlamak adına çok büyük uğraşı veriyor. Futbolcular da bu yakın tavırdan şimdilik memnun gözükürken, antrenmanlar teknik patronun istediği seviyeye yakın bir şekilde gerçekleşiyor.

Tüm oyuncularına kapısının saat, yer, durum farketmeden her zaman açık olduğunu özellikle vurgulayan Yanal, ayrıca özel olarak bazı oyuncularla da görüşmeler gerçekleştiriyor. Tüm futbolcuların kafalarındaki sorunları bir kenara bırakmasını ve futbola odaklanmalarını isteyen Yanal, yönetimden de özellikle sözleşmesi biten oyuncular konusunda destek istedi.

HER DETAY TAKİPTE

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Antalya kampı 3. gününü geride bırakırken, teknik direktör Ersun Yanal'ın çok önem verdiği bilimsel takip de son sürat devam ediyor. Fenerbahçe'de yapılan antrenmanlarda tüm oyuncuların verileri büyük bir titizlikle takip edilirken, her çalışmaya özel rakamlar da arşivleniyor. Bunun yanısıra antrenmanların bazı bölümlerini de drone ile tepeden çektiren Yanal, takım üzerindeki hiçbir detayı atlamak istemiyor. Tüm bu bilimsel takip ile takımın ne yapıp ne yapamayacağını net bir şekilde ortaya koymak isteyen Yanal, oyuncularıyla iletişimde de bu verilerden fazlasıyla faydalanıyor.

GENÇLER YAKIN MARKAJDA

Devre arası hazırlık çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de U21 takımı da A takımın yan sahasında çalışmalarını sürdürüyor. Bu şekilde genç takımdan A takıma geçişteki uyum sürecini kolaylaştırmak isteyen Fenerbahçe'de kimi antrenmanlara bazı genç futbolcular da katılıyor. Ersun Yanal da bu durumdan oldukça memnun kalırken, genç oyunculara yönelik gözlemlerini çok daha rahat bir şekilde gerçekleştiriyor. Yanal, gençlere babacan bir tavırla yaklaşırken, genç oyuncular da oldukça heyecanlı gözüküyor.