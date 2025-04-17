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        Haberler Spor Futbol Ersun Yanal'ın çifte acısı - Futbol Haberleri

        Ersun Yanal'ın çifte acısı

        9 Nisan'da annesi vefat eden Ersun Yanal, 1 haftanın ardından babası Ural Yanal'ın da hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:47 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:47
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        Ersun Yanal'ın çifte acısı!
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        A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, 1 hafta arayla annesini ve babasını kaybetmenin acısını yaşadı.

        9 Nisan'da annesi Bahriye Yanal vefat eden Ersun Yanal, babası Ural Yanal'ın da hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.

        Ural Yanal'ın cenazesinin yarın Denizli Asri Mezarlık Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verileceği açıklandı.

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