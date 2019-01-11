Ligin ilk devresinde hayal kırıklığı yaşayan ve 17. haftayı 16 puanla küme düşme hattında kapatan Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Bu kapsamda Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibiyle bir hazırlık maçında karşı karşıya gelen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın detaylı çalışmaları da sürüyor.

ANALİZ İÇİN KULLANACAK



Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Ersun Yanal, AZ Alkmaar ile oynanan maçı drone yardımıyla havadan çekim ile kaydettiriyor. Tecrübeli çalıştırıcı, elde edilecek görüntüleri daha sonradan analiz için kullanacak.