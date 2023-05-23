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Ersin Onay hayatını kaybetti

Ünlü piyanist ve eğitmen Prof. Ersin Onay, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Fazıl Say da yayınladığı mesajla Onay'a veda etti

Giriş: 23.05.2023 - 08:50 | Güncelleme: ABONE OL
Ersin Onay hayatını kaybetti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Piyanist ve eğitmen Prof. Ersin Onay'dan acı haber geldi. Onay'ın 74 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

"MEKÂNI CENNET OLSUN"

Acı haberi Ersin Onay'ın 1973 - 1983 arasındaki eşi Gülsin Onay duyurdu. Onay, yaptığı açıklamada, "Ersin Onay'ı kaybetmişiz... Ülkemizin değerli müzik insanı, piyanist, eğitimci, oğlum Erkin Onay’ın babası Ersin Onay’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı, sabırlar dilerim... Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Prof. Ersin Onay'ın cenazesi, 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda defnedilecek.

"DEĞERLİ BİR HOCA, DEĞERLİ BİR SANATÇIYDI"

Fazıl Say da Ersin Onay'ın vefatıyla sarsıldı. Üzüntüsünü dile getiren Say, Onay'a, "Ersin Onay’ın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. 1980’lerde konservatuvarımızın dekanlığını yapmıştı, sonra Bilkent müzik bölümünün kurulmasında çok emek verdi. Değerli bir hoca, değerli bir sanatçıydı. Işıklarda uyusun" sözleriyle veda etti.

Fotoğraflar: Instagram

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