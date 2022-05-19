Netflix dijital platformunda yayınlanan Erşan Kuneri dizisinin konusu ve oyuncuları diziyi izlemek isteyenler tarafından en çok araştırılan sorular oldu. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla izleyenlerin dikkatini çeken Erşan Kuneri internet üzerinde en çok aranan diziler arasında yer aldı. Erşan Kuneri karakteri ilk olarak 2004 yılında vizyona giren G.O.R.A. filminde karşımıza çıkmıştı. Peki Erşan Kuneri kimdir, gerçekte var mı? Erşan Kuneri dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte Erşan Kuneri hakkında merak edilen soruların yanıtı...