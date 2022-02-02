Erol Evgin'in acı günü

Usta sanatçı Erol Evgin, ağabey acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının ağabeyi Arif Hikmet Evgin, yaşamını yitirdi.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Erol Evgin, ağabeyi ile çekildiği fotoğrafını yayınladı.

74 yaşındaki Evgin, gönderisinde, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin’i, kaybettim. Acım büyük..." ifadelerini kullandı.