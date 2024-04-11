Erol Evgin'den nostaljik bayram mesajı

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76 yaşındaki ünlü şarkıcı Erol Evgin, sosyal medya paylaşımıyla geçmişe gitti.

Erol Evgin; çocukları, Nevra Serezli ve Adile Naşit ile olan bir fotoğrafı paylaşıp, "Yıllar öncesinden bir bayram hatırası… Murat, Nevra Serezli'nin, Elvan ise Adile Naşit'in kucağında… Renkli ve neşeli bayramlar." ifadelerini kullanarak takipçilerinin bayramını kutladı.

Fotoğraflar: Instagram