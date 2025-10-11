Habertürk
        Ernest muçi baba oldu

        Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı yıldız futbolcu Ernest Muçi, baba oldu. Muçi ve lise aşkı Klea Verri, kızları Mei'yi kucaklarına aldı

        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 11.10.2025 - 16:17
        Ernest muçi baba oldu
        Beşiktaş'ın Trabzonspor'a satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığı Arnavut futbolcu Ernest Muçi, baba olmanın sevincini yaşadı.

        Lise yıllarından bu yana birlikte olduğu sevgilisi Klea Verri ile mutlu bir ilişki sürdüren Muçi, geçtiğimiz gün Mei adını verdikleri kızını kucağına aldı.

        Klea Verri, doğum sonrası hastane odasından yaptığı paylaşımlarda duygularını; "10.10.25... Hoş geldin Mei Muçi. Hayatımdaki her şey için teşekkür ederim Tanrım."

        sözleriyle dile getirdi.

        İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çifte, yakın arkadaşlarından ve takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Ernest Muçi
        #beşiktaş
        #trabzonspor
        #Klea Verri

