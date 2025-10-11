Ernest muçi baba oldu

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığı Arnavut futbolcu Ernest Muçi, baba olmanın sevincini yaşadı.

Lise yıllarından bu yana birlikte olduğu sevgilisi Klea Verri ile mutlu bir ilişki sürdüren Muçi, geçtiğimiz gün Mei adını verdikleri kızını kucağına aldı.

Klea Verri, doğum sonrası hastane odasından yaptığı paylaşımlarda duygularını; "10.10.25... Hoş geldin Mei Muçi. Hayatımdaki her şey için teşekkür ederim Tanrım."

sözleriyle dile getirdi.

İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çifte, yakın arkadaşlarından ve takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

Fotoğraflar: Instagram