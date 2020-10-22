Ermenistan Kamu Radyosu'ndan inanılmaz Serdar Ortaç paylaşımı!

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Erivan Radyosu olarak bilinen Ermenistan Kamu Radyosu, inanılmaz bir paylaşımda bulundu.

Ermenistan Kamu Radyosu, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile devam eden çatışmalarda 'Öldürülen Azerbaycan askerleri' başlıklı haberinde Serdar Ortaç görseli kullandı.

Ermenistan Kamu Radyosu'nun Türkçe sitesinde 16 Ekim'de paylaşılan 'Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı' başlıklı haberin fotoğrafında ünlü popçu Serdar Ortaç ve oyuncu Kaan Girgin'in fotoğrafının paylaşıldığı ortaya çıktı.

Sitede 19 Ekim tarihinde paylaşılan 'Düşmanın konvoyunun ve zırhlı araçlarının imhası' başlıklı haberde de Serdar Ortaç'ın fotoğrafının kullanıldığı görülüyor.

Ayrıca sitede 21 Ekim'de de paylaşılan 'Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor' başlıklı haberde de Serdar Ortaç'ın askerlik günlerinden bir fotoğrafa yer verildiği fark edildi.

TARKAN'IN FOTOĞRAFINI DA PAYLAŞMIŞLAR

Ermenistan Kamu Radyosu 18 Ekim'de paylaştığı "Bakü askerlerinin %99’unu kaybetse bile, iktidar uğruna durmayacaktır" haberinde de ünlü şarkıcı Tarkan'ın fotoğrafını kullanmış.