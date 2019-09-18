Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında hattrick yaparak dikkatleri üzerine çeken 2000 doğumlu Salzburglu futbolcu Erling Braut Haland'ın hayatı ve kariyeri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Erling Braut Haland kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ERLING BRAUT HALAND KİMDİR?

21 Temmuz 2000 doğumlu olan Erling Braut Haland, futbola Bryne FK'da başladı. Daha sonra Molde'ye geçen Erling Braut Haland, 1 Ocak 2019 tarihinde ise 5 milyon Euro bonservisle Salzburg'a transfer oldu.

19 yaşındaki ve 1.94 boyundaki sol ayaklı golcü oyuncu bu sezon Salzburg formasıyla ligde 7 maçta 11 gol atıp, 5 asist gerçekleştirdi. Avusturya Kupası'nda ise 1 maçta 3 gol attı.

Şampiyonlar Ligi'nde ise Genk karşısında 3 gol atarak, tüm dünyanın dikkatini çeken Erling Braut Haland şimdiden büyük takımların dikkatini çekmeye başladı.