Erkenci Kuş 34. son bölüm bu akşam ekranlardaydı. Erkenci Kuş'ta Can, Sanem'i kaçırıp dağ evine götürdü. Ancak burada aralarındaki tartışama daha da büyüdü. Sanem, Yiğit'in iş seyahati teklifini kabul etti. Can ise bu karmaşada gitmekten vazgeçti. Sanem bunu tesadüfen öğrendi. Ve soluğu Can'ın yanında dağ evinde aldı. Can ve Sanem romantik bir şekilde barıştı. Erkenci Kuş 35. yeni bölüm fragmanı ve 34. son bölüm haberimizde.

ERKENCİ KUŞ 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 34. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sanem ve Can arasındaki buzlar eriyecek mi?

Can ve Sanem arasındaki kıskançlık krizi iyice büyür ve Can sonunda pes edip, Sanem’i kaçırır. Can, Sanem ile konuşup sorunlarını halletmek için baş başa kalabilecekleri bir dağ evi ayarlar.

Fakat ikisi de burada da rahat durmaz, konuşmaları tartışmaya döner ve inatlaşmaya devam ederler. Bir yandan da eğlenceli bir gün geçirirler. Sanem ve Can’ın bir anda ortadan kaybolması özellikle Polen ve Yiğit’i tedirgin eder. Polen ikisinin barışacaklarından korkup, Hüma’dan destek ister. Acaba baş başa kalmaları, Sanem ve Can’ın arasındaki buzları eritmeye yetecek midir?