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        Haberler Kısayol Erkan Yolaç kimdir, kaç yaşındaydı? Bay Evet-Hayır Erkan Yolaç neden vefat etti, hastalığı neydi?

        Erkan Yolaç'tan acı haber! Bay Evet-Hayır Erkan Yolaç kimdir, neden vefat etti?

        Ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan acı haber geldi. Bir süredir hastanede tedavi gören Evet-Hayır yarışması ile hafızalara kazınan Yolaç, 89 yaşında hayata veda etti. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklama ile Erkan Yolaç'ın vefat sebebi de belli oldu. İşte, Bay Evet-Hayır Erkan Yolaç'ın hayatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 15:05 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:05
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        • 1

          Bir döneme damgasını vuran ve Evet-Hayır yarışması ile akıllara kazınan Erkan Yolaç'tan kötü haber geldi. Ünlü sunucu bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Acı haberin ardından "Erkan Yolaç kimdir, neden vefat etti?" soruları gündeme geldi. İite, konuya dair detaylar...

        • 2

          ERKAN YOLAÇ NEDEN VEFAT ETTİ?

          1970 ve 1980'li yılların fenomen yarışmalarından 'Evet - Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Solunum sıkıntısı nedeniyle hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşımıyla sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

        • 3

          ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

          26 Şubat 1935 yılında Kırklareli'nde dünyaya gelen Erkan Yolaç'ın babası Edirnelidir fakat Sofya'dan göç etmiştir. 6 yaşından beri İstanbul'da olan ünlü isim, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde sınıfta kalmıştır. Babasının işi sebebiyle Kastamonu'na taşınan Yolaç, Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yapmıştır.

        • 4

          Yaptığı sunum Osman Zeki Oktay tarafından beğenilince, Erkan Yolaç, tüm anonsları üstlendi. 1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başlayan yetenekli sunucu, diğer yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı.

          Ünlü sunucu Erkan Yolaç, 1976 yılından beri Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk ile evlidir.

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