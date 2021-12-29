Erkan Petekkaya ameliyat oldu!

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'Paramparca' ve son olarak final yapan 'Sana Söz' dizisinde rol alan oyuncu Erkan Petekkaya, böbreklerinden ameliyat oldu.

Snob Magazin'in haberine göre; Operasyonu, Kavacık'taki bir hastanede bu sabah gerçekleştirilen Petekkaya'nın ameliyatı, 1 saat 45 dakika sürdü.

Ünlü oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Erkan Petekkaya, geçtiğimiz haftalarda böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

51 yaşındaki oyuncu, dört yıl önce de böbrek taşı nedeniyle ameliyat olmuştu.