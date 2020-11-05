Akşam gezmesi

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Usta oyuncu Erkan Can, önceki akşam eşi Azita Can ile birlikte Ortaköy'de objektiflere yansıdı. Akşam gezmesine çıkan çift, mekan çıkışı araçlarında görüntülendi.

Muhabirlerin röportaj teklifini geri çeviren Erkan Can, "İyi akşamlar arkadaşlar" diyerek, evlerinin yolunu tuttu.