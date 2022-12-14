Erkan bebek fotoğrafının sahibi hayatını kaybetti

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı için Türkiye'ye gelen ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin ardından Kocaeli'de bir çadır kenti ziyaret eden eski ABD başkanı Bill Clinton'ın Erkan bebeği sevdiği anların fotoğrafını çeken gazeteci Ali Can Bulut hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık problemleri tedavi gören gören Bulut'un ölüm haberini, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği duyurdu.

Dernek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "AGİT Zirvesi için Türkiye’de bulunan dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’un depremzedeleri ziyareti sırasında çektiği fotoğraf ile 1999 Yılın Serbest Fotoğrafı Ödülünü kazanan değerli meslektaşımız Ali Can Bulut’u kaybettik. Kendisini fotoğrafları ile hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve camiamıza baş sağlığı dileriz." Bulut’un cenazesi, yarın Gebze İlyasbey Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gebze'de toprağa verilecek.