Erişte Nasıl Yapılır?

Erişte hamur işlerinde ve makarna grubunda farklı bir lezzet sunan yemeklerden birisidir. Tabi ki evde yapılıp hazırlanan eriştenin tadı hazır yapılana benzemez. Hele de peynirli ve maydanozlu yapılırsa mükemmel bir lezzet olur.

Erişte Tarifi Malzemeleri:

3 su bardağı ev yapımı erişte

4 yemek kaşığı tereyağı

Lor peynir

Su

Maydanoz

Tuz

Erişte Tarifi Hazırlanması: