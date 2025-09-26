Erikli’nin bugünkü turistik kimliği yakın tarihlerde oluşmuş olsa da geçmişteki tarihi kökleri, bölgenin kültürel dokusunu şekillendirmiştir. Saros Körfezi çevresinde yapılan arkeolojik araştırmalarda eski liman izlerine ve antik yerleşim kalıntılarına rastlanması, Erikli’nin tarihsel önemini ortaya koyar. Bugün daha çok sahilleri ve doğal güzellikleriyle bilinse de Erikli, köklü bir geçmişin izlerini taşıyan ve Trakya’nın tarihsel mirasının bir parçası olan bir sahil beldesi olarak öne çıkar. Bu yazıda Erikli hangi ilde sorusunu cevap verdik.

ERİKLİ NEREDE?

Erikli, Edirne iline bağlı Keşan ilçesi sınırları içinde yer alan bir sahil beldesidir. Saros Körfezi kıyısında bulunan Erikli, yaz aylarında turizm açısından büyük bir canlılık kazanır. Edirne şehir merkezine yaklaşık yüz elli kilometre, Keşan’a ise sadece on kilometre uzaklıkta olmasıyla ulaşımı kolaydır. Konumu sayesinde hem Trakya’dan hem de İstanbul ve çevresinden gelen tatilciler için tercih edilen bir noktadır.

Uzun kumsalları, temiz denizi ve doğal güzellikleriyle bilinen Erikli, Saros Körfezi'nin berrak sularında dalış turizmine de elverişlidir. Ayrıca çevresinde yer alan İbrice Limanı, Gala Gölü Milli Parkı ve Tuz Gölü gibi doğal alanlar, beldenin değerini artırır. Bölgede zeytincilik ve balıkçılık da ekonomik hayatın parçaları arasındadır. Erikli'nin hem doğal konumu hem de turizm potansiyeli, onu Marmara Bölgesi'nin en bilinen sahil yerleşimlerinden biri yapmaktadır. ERİKLİ HANGİ ŞEHİRDE? Erikli, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde, Edirne iline bağlı Keşan ilçesi sınırları içinde yer alan bir sahil beldesidir. Edirne'nin Ege Denizi'ne açılan Saros Körfezi kıyısında bulunması, Erikli'yi ilin en önemli turizm noktalarından biri haline getirmiştir. Keşan ilçe merkezine yaklaşık on kilometre uzaklıkta olan Erikli, Edirne şehir merkezine ise yaklaşık yüz elli kilometre mesafededir. İdari olarak Edirne'ye bağlı olması, beldenin hem resmi hem de kültürel yapısını bu şehirle bütünleştirmiştir.

ERİKLİ KONUMU NEDİR? Erikli, Edirne ilinin Keşan ilçesine bağlı bir sahil beldesi olup Saros Körfezi kıyısında konumlanmıştır. Trakya’nın batısında, Marmara Bölgesi’nin Ege Denizi’ne açılan noktalarından birinde yer almasıyla dikkat çeker. Keşan ilçe merkezine yaklaşık on kilometre, Edirne şehir merkezine ise yüz elli kilometre mesafededir. Bu konumu sayesinde hem Trakya’dan hem de İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale gibi yakın illerden gelen tatilciler için kolay ulaşılabilir bir noktadır. Erikli, uzun ve geniş kumsalları, berrak denizi ve temiz havasıyla bilinirken Saros Körfezi’nin dalış turizmine elverişli yapısı da beldenin önemli özelliklerinden biridir. Bölge, rüzgâr sörfü, kampçılık ve doğa yürüyüşleri için de uygundur. Çevresinde yer alan Tuz Gölü ve Gala Gölü Milli Parkı gibi doğal alanlar, kuş gözlemciliği ve ekoturizm açısından değer kazandırır. Aynı zamanda zeytincilik ve balıkçılık, beldenin ekonomik hayatını destekler. Hem doğal güzellikleri hem de ulaşım kolaylığı sayesinde Erikli, Saros Körfezi’nin en canlı ve bilinen sahil yerleşimlerinden biri olmuştur.