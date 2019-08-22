Oyuncu Eren Vurdem, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Rol aldığı dizinin ekranlara veda etmesiyle birlikte yeni projelere yelken açan Eren Vurdem, ünlü yapımcı Mehmet Bozdağ'ın, 'Türkler Geliyor:Adaletin Kılıcı' adlı sinema filmiyle beyaz perdede boy göstereceğini dile getirdi.

Set çıkışı dostlarıyla birlikte bir restorana giriş yapan Eren Vurdem, "Yeni sezon için çalışmalarımız devam ediyor. İyi bir projeyle ekranlarda olmak istiyorum. Şu an setten geldim ve çok yorgunum. Filmin çekimleri keyifli bir şekilde devam ediyor. 'Türkler Geliyor:Adaletin Kılıcı' için yaz boyunca yoğun bir tempoyla binicilik ve kılıç eğitimi aldım. Filmin savaş sahneleri hafızalara kazınacak" diyerek rolü ve proje üzerine çok çalışıldığını iddialı bir şekilde dile getirdi.

Yemek sonrası da dostlarıyla sohbetlerine devam ederek uzun süre restoranda vakit geçiren Vurdem, çıkışta objektiflere poz vererek soruları yanıtladı.