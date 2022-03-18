BBC'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılan görüşme hakkında edindiği bilgilere göre, Putin, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin de Kırım gibi Rusya'ya katılmasını istiyor. Putin, bu görüşmede, Zelenskiy ile yüz yüze görüşebileceğini de ifade etti.
BBC'den John Simpson'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in Erdoğan'a dile getirdiği dört talebin üzerinde anlaşılabilir olduğunu aktarıyor. Bunlar arasında, Ukrayna'nın tarafsızlığını garanti etmesi, NATO'ya üye olmayacağını açıklaması gibi bilinen maddeler bulunuyor.
Putin'in ülkenin "nazi düşüncesinden arındırılması" olarak adlandırdığı bir madde anlaşma talepleri arasında yer alıyor. Bu madde, Ukrayna'da Rusça'nın kullanımının koruma altına alınmasını kapsıyor.
Ancak Simpson bu maddeler sonrasında tartışmalı talepler geldiğini aktarıyor. Buna göre, Putin Doğu Ukrayna'nın bir bölümünün Rusya'ya katılmasını ve Zelenskiy'nin Kırım'ın Rusya toprağı olduğunu kabul etmesini istiyor.
İbrahim Kalın, Putin'in, bunların ancak Zelenskiy ile yüz yüze konuşarak çözülebileceğini söylediğini de aktarıyor. Türkiye'ye göre bir anlaşmaya varılabilmesi için daha birkaç hafta geçmesi gerekebilir.
Erdoğan İstanbul ve Ankara'yı önerdi
Volodimir Zelenskiy böyle bir görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti. John Simpson, Kalın'a Vladimir Putin'in sesinin nasıl geldiğini sorduğunu ve "normal, net bir ses tonuyla" konuştuğunu söylediğini aktarıyor.
Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki lideri İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmeyi teklif etti.
Aynı açıklamada, Erdoğan'ın Putin'e "bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğini" ifade ettiği aktarıldı.
BBC'nin görüşmeden edindiği bilgiye göre, Putin de bu görüşte olduğunu aktarıyor.
'Rusya'nın buna itirazı yok'
Bu telefon görüşmesi ile eş zamanlı olarak devam eden diplomatik görüşme trafiğinde, Lviv'de mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Türkiye'yi olası bir anlaşmada garantör ülke olarak görmek istediğini söyledi.
Çavuşoğlu, "Rusya'nın buna itirazı yok" dedi. Mevlüt Çavuşoğlu, bir gün önce Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştü. Çavuşoğlu görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "ateşkese olan umudumuz artmıştır" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, bir sonraki aşamada amacın Rusya ve Ukrayna liderlerini bir araya getirmek olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu, "Böyle bir toplantıya memnuniyetle ev sahipliği yapmak isteriz" dedi.
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