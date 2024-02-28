'Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı tutuklatmak istedi' tartışmasına Fatih Erbakan'dan yanıt geldi

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın AK Parti’den istifa ettikten sonra Yeniden Refah Partisi’nden aday olmasına ilişkin, "Yeniden Refah Partisi olarak o bölgede etkili, güçlü, potansiyel sahibi insanların adayımız olmasını istememiz gayet doğal” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Suat Kılıç, Dikmen Sokullu Semt Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan ve Kılıç, beraberindeki partililerle pazarcı esnafı ve vatandaşların sorunlarını dinleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye’nin farklı bölgelerinde parti teşkilatının yerel seçimler için çalıştığını belirten Erbakan, vatandaşların ekonomik şartlardan şikayet ettiğini kaydetti.

“CUMHURBAŞKANININ ERBAKAN HOCAMIZA KARŞI BÖLE BİR TAVIR İÇERİSİNDE OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

28 Şubat süreci sonrası Necmettin Erbakan’ın polisler tarafından gözaltına alınmak istenmesine ilişkin Fatih Erbakan, "O dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarının bugün gelinen nokta kadar kurumlara ve devlete hakimiyeti yoktu. O dönemde yaşanan pek çok olaylar var. Özellikle FETÖ'nün o dönemde çok ciddi bir hakimiyeti söz konusuydu. Orada yaşanan sıkıntılarla ilgili biz tabii başbakanlık düzeyinde değil ama daha alt seviyedeki bürokrasideki, emniyetin içerisindeki FETÖ'cü unsurların böyle bir tavır içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Yoksa Cumhurbaşkanının o dönemde başbakan olarak rahmetli Erbakan Hocamıza karşı böyle bir tavır içerisinde olacağını düşünmüyoruz. Bunu da bu vesileyle ifade etmiş olalım. Bu maalesef 28 Şubat’ın eseri olan haksız bir dava. Dolayısıyla bir mahkumiyet kararı ve mahkumiyet kararının da onanmasından sonra rahmetli Erbakan Hocamızın tutuklanmasına ilişkin, bu cezanın infazına ilişkin birtakım adımlar atıldı. Sonrasında biliyorsunuz bu ev hapsine çevrildi ve böylece o durum tezahür etmedi. Allah, bir daha böyle dönemleri, böyle demokrasiye, hukuka, insan haklarına aykırı, haksız, adaletsiz uygulamaları ülkemize, milletimize yaşatmasın” diye konuştu.

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NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Necmettin Erbakan'ı 2006 yılında hapsettirmek istediğini iddia etti.

Erbakan'ın damadı ve Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz olayı doğrulayarak, "Evet, doğru. Temel Bey'in anlatmış olduğu olay 2006 yılında gerçekleşti. Erbakan hocamızın konutunda İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği koruma polisleri varken başka bir polis ekibi gelerek Erbakan hocamızı götürmeye çalıştı" dedi.

Tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yapan Bülent Arınç ise "Rahmetli Erbakan Hocamız için söz konusu olan cezaevine girme ihtimalini ortadan kaldırmak adına elimizden geleni ivedilikle yaptık. O dönemki grup başkanvekilimiz Sadullah Ergün’ü arayarak hocamız için olumsuz bir durumun ortaya çıkmaması adına gerekli kanuni düzenlemenin yapılması için çalışma yapılması yönünde talimatı o dönemki Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile istişare ederek ben verdim..." ifadelerini kullandı.