Erdoğan: Beni ipe götüreceklermiş. Bunlar sanatçı müsveddesi, şimdi git yargıda bedelini öde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, sanatçı Metin Akpınar ile ilgili yargıya çağrı yaptı ve "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan'ın gündeme getirdiği program Cuma akşamı Halk TV'de yayınlandı.

Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arena'sı programına konuk olan Metin Akpınar, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız" demişti.

Akpınar bu değerlendirmesini, "Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" sözleriyle sürdürmüştü.

Aynı programın diğer konuğu Müjdat Gezen ise "Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Pazar günü Akpınar'ın bu sözleri için yargıya çağrı yaptı ve şöyle konuştu:

"Beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyor. Senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Biz bu yola farklı çıktık. Senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız. Biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız. Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi git yargıda bedelini öde" dedi.

https://twitter.com/halktvcomtr/status/1076193371994116097

Erdoğan konuşmasının bu bölümünde 2013 yılındaki Gezi olaylarına da değindi ve "Gezi Parkı'ndaki 12 ağacın taşınması bahane edilerek ekonomimiz hedef alındı. Burayı Fransa zannettiler, Hollanda zannettiler. Yanıldılar. Biz 15 Temmuz'da da nasıl yanıldıklarını kendilerine gösterdik." dedi.