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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt: Szymański ve Zaha... - Galatasaray Haberleri

        Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt: Szymański ve Zaha...

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, önemli açıklamalarda bulundu. Timur, Fenerbahçe yönetici Selahattin Baki'nin sözlerine yanıt verirken transferle ilgili konuştu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.07.2023 - 18:05
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        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
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        Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, GKN Kargo ile imzalanan sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. İşte Timur'un sözleri:

        "Son 2-3 haftadır sponsorlukla karşınıza geliyoruz. Başarılı bir sezon geçirdik. Şampiyon olduk. Bu seneki amacımız bunu daha da ileriye taşımak. Güçlü iş birlikleri bizim en önemli hedefimiz. Bunların devam etmesi lazım. Türkiye'de spor tutkusu çok fazla. Dünyada en fazla olan ülkeler içerisinde. Bunun tabii ki gelir olarak da bir o kadar gerideyiz diğer ülkelerle kıyasladığınız zaman . Bunu bu tür iş birlikleriyle geliştirmemiz lazım. Futbolun ekonomisi bu işin sürdürülebilirliğini belirleyen şey. Sponsorluk iş birlikleri çok önemli."

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        "TEYİTSİZ HABERLER ZARAR VERİYOR"

        "Her şey teyit edilmeden ortaya atılan tweetler, yapılan haberler işimizi zorlaştırıyor. Menajerler burayı takip ediyor. Yavaş yavaş yeni kargolar gelebilir ama İngiltere'den değil. Galatasaray taraftarı sürekli haber almak istiyor ben anlıyorum ama ortak bir şekilde Galatasaray'a büyük zarar veriyoruz. Bu yüzden transferler uzuyor."

        SELAHATTİN BAKİ'YE YANIT...

        "Selahattin Baki'nin açıklaması doğru bir açıklama değil. Zaha transferinden sonra şöyle ya da böyle bir şey demedik. Zaha ile ilgili sakat haberleri çıktı. Oyuncunun adale sakatlığını herkes biliyor. Bu gerginliğin beslenmesini doğru bulmuyoruz. Sebastian Szymański Florya'ya gelmedi. Bu transferde biz bu rakamın üzerine çıkamayacağımızı söyledik. Bunun yazılı hali var zaten isterseler bunu da sunarız. Her hangi bir şekilde Florya'ya geldi falan doğru şeyler değil. Oyuncu karar verme sürecindeyken hocalarla görüşür. Zaha'daki olanları anlatmak istemiyorum. Zaniolo olayında yalan yanlış şeyler söylendi doğru değil. Yoksa bu tarafta çok daha farklı şeyler var. Herkesi daha iyi bir lig başlangıcı için itidalle olmaya davet ediyoruz..."

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        ICARDI'NİN GELİŞ TARİHİ

        "Önümüzdeki günlerde belli olacak. Eşinin uçuş durumuyla alakalı durum var. Ama yakındır."

        RASHICA AÇIKLAMASI

        "Milot Rashica'nın kulübüyle görüşüyoruz. Doğru rakamlar olmadan yapmak mantıklı değil. Rashica da bizi istediği için bugün yarın anlaşacağız."

        "GÜNAY İÇİN ANLAŞTIK"

        "Günay Güvenç'in transferi için anlaştık. Rakamlar zaten açıklanmıştı. Deprem nedeniyle ekstra bir ödeme yapacağız. Kendi tarafımızdan. Bizim kiralık vereceğimiz oyuncularla ilgili anlaşmayı bekliyoruz."

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