Erdem Yener'in acı günü

Ünlü oyuncu ve müzisyen Erdem Yener, anne acısıyla sarsıldı. Yener'in annesi Ayşe Yener, yaşamını yitirdi.

Acı haberi Twitter'dan duyuran 40 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz gün annesini defnettiklerini açıkladı.

Ünlü isim, gönderisinde "Arayan soran herkese kendim ve ailem adına teşekkür ederim. Herkese sağlıklı ömürler dilerim." ifadelerini kullandı.