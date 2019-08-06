Film sektörünün sevilen isimlerinden Erdal Özyağcılar günümüzde de yer aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlar Erdal Özyağcılar ismini merak ediyorlar. Peki Erdal Özyağcılar kimdir? Kaç yaşındadır? Erdal Özyağcılar nerelidir? İşte merak edilen soruların cevapları...
ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?
Erdal Özyağcılar, 1948 İznik, Bursa doğumlu sinema ve tiyatro oyuncusudur. Sinemaya 1966 yapımı "Ölüm Tarlası" filmiyle adım attı. Daha sonra Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Yılanların Öcü gibi birçok projelerde yer aldı. Bizimkiler dizisiyle uzun yıllar ekranlarda olan Özyağcılar, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli ve Yabancı Damat gibi döneme damgasını vuran dizilerde rol aldı. Erdal Özyağcılar daha öğrenciyken 1972 yılında Güzin Özyağcılar ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu evliliğinden Emrah ve Zeynep adında iki çocuğu oldu. Erdal Özyağcılar, Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu.
ERDAL ÖZYAĞCILAR'IN TİYATRO OYUNLARI
- Hoşgeldin Boyacı : Donald Churchill - Tiyatro Martı - 2014
- Maviydi Bisikletim : Dincer Sümer - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
- Aç Sınıfın Laneti : Sam Shepard - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988
- Beş Para Etmez Oyun : Bertolt Brecht - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979
- Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1978
- Yolcu : Nâzım Hikmet - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1976
- Montserrat : Emmanuel Robles - İstanbul Şehir Tiyatrosu
FİLMOGRAFİ
- Şampiyon - 2019- (Yaman Günaltay)
- Mucize 2: Aşk - 2019
- Aile Arasında - 2017 (Haşmet Kurt)
- No 309 - 2017 (Yıldırım Yenilmez)
- Gülümse Yeter - 2016 ( Hasan Efendi)
- Sevdaluk - 2013 (Ali İhsan)
- İki Yaka Bir İsmail - 2012 (İsmail)
- Karadağlar - 2010
- Elveda Rumeli - 2007 (Sütçü Ramiz)
- Altın Kafes - 2004
- Yabancı Damat - 2004 (Kahraman Baklavacıoğlu)
- Esir Şehrin İnsanları - 2003
- Güz Sancısı - 2002
- Ah Yaşamak Var Ya - 2002
- Abdülhamit Düşerken - 2002
- Mihriban - 2002
- Beşik Kertmesi - 2002 (Aydede)
- Karakolda Ayna Var - 2000
- Delikanlı - 2000
- Şehnaz Tango - 1996 (Tango Muhsin)
- Sevda Kondu - 1996
- Bizimkiler - 1989 (Şükrü)
- Yarın Cumartesi -1988
- Gömlek - 1988
- Bir Kırık Bebek - 1987
- Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç - 1987
- On Kadın - 1987
- Sis - 1987
- Adem İle Havva - 1987
- Beyoğlu'nun Arka Sokakları - 1986
- Hastahane - 1986
- Ya Ya Ya Şa Şa Şa - 1986
- Züğürt Ağa - 1985 (Kekeç Salman)
- Yılanların Öcü - 1985 (Hac'eli/Hacı Ali)
- Aşık Oldum - 1985
- Namuslu - 1984
- Postacı - 1984
- Şabaniye - 1984
- Seni Seviyorum - 1983
- Talihli Amele - 1980
- Hayatım Roman - TRT Dizisi - 1979
- Kibar Feyzo - 1978 (Zülfo)
- Sultan - 1978 ("Çarli" Cevat)
- Çöpçüler Kralı - 1977 (Hacer'in (Ayşen Gruda) ağabeyi)
- Seyahatname - 1977
- Balatlı Arif - 1967
- Ah Güzel İstanbul - 1966
- Ölüm Tarlası - 1966
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