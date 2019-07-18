Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Adli Tıp Kurumundan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği saldırıda, başından aldığı kurşunla ağır yaralanan Beşdar Ramazan yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre; Ramazan'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumundan alınarak, ailesine teslim edildiği belirtildi. Erbil makamlarından, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.