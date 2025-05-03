Erbaaspor - Serik Belediyespor maçı Canlı İzle
2. Lig 34. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi nefes kesecek... Kırmızı Grup'ta 3 takım şampiyonluk için kapışırken; 71 puanla lider Serik Belediyespor bulunuyor. 70 puanla Aksaray Belediyespor ikinci, 69 puanla da Elazığspor 3. sırada yer alıyor. Beyaz Grup'ta ise Sarıyer 79 puanla lider konumda bulunurken, 77 puanla Batman Petrolspor yer alıyor. Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte detaylar
2. Lig Kırmızı Grup'ta son haftaya Aksaray Belediyespor'un 1 puan önünde lider giren Serik Belediyespor, Erbaaspor'a konuk olacak. Antalya temsilcisi, bu maçı kazandığı takdirde adını 1. Lig'e yazdıracak.
15.00 Merkür Jet Erbaaspor - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (HT Spor YouTube)
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