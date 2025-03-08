Eray Yazgan: Herkes müsterih olsun

Puan farkının 4’e inmesiyle ilgili konuşan Yazgan “Asıl paniğe kapılması gerekenler rakiplerimiz. İki hafta önce Fenerbahçe ile maçımız oldu, biz bekledik ki bizi yenmeye yönelik oyunları olsun ama hiç öyle havaları yoktu. Maçtan sonra sanki bizim düzenli olarak yaptığımız gibi bize 3 tane atıp da dönmüşler gibi açıklamaları oldu” ifadelerini kullandı.