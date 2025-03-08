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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Eray Yazgan: Herkes müsterih olsun - Galatasaray Haberleri

        Eray Yazgan: Herkes müsterih olsun

        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho'nun söylemlerinin ırkçı ifadeler olduğuna dikkat çeken Yazgan yabancı hakemden Kadıköy derbisine kadar birçok konudaki görüşlerini paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 13:28 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:28
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        • 1

          Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kale Arkası programına açıklamalar yaptı ve gündemdeki meseleleri değerlendirdi.

        • 2

          Puan farkının 4’e inmesiyle ilgili konuşan Yazgan “Asıl paniğe kapılması gerekenler rakiplerimiz. İki hafta önce Fenerbahçe ile maçımız oldu, biz bekledik ki bizi yenmeye yönelik oyunları olsun ama hiç öyle havaları yoktu. Maçtan sonra sanki bizim düzenli olarak yaptığımız gibi bize 3 tane atıp da dönmüşler gibi açıklamaları oldu” ifadelerini kullandı.

        • 3

          Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin desteklendiğini die getiren Yazgan "Eğer Fenerbahçe'yi bir takım eller, iteklemeler olmazsa, onların da çok zor maçları olduğunu düşünüyorum. Bodrumspor, Sivasspor sınırda. Geçmişte olduğu gibi iteklemeler kendilerine yapılmazsa ciddi puanlar kaybedeceklerine inanıyorum." dedi.

        • 4

          Fenerbahçe maçlarında rakiplerine 26 haftada 10 penaltı çalınması gerektiğini ifade eden Yazgan “Cihan Aydın'ın yönettiği 3 maçımızın 2'sinde puan kaybettik ve penaltılarımız verilmedi. Fenerbahçe, Cihan Aydın üzerinden algı yapmaya çalıştı çünkü 26 hafta içinde 4 kez maçlarına atanan Mehmet Türkmen Fenerbahçeli. Havuzda 50 hakem var, 26 maçın 4 tanesini bu Fenerbahçeli hakem yönetti” yorumunda bulundu.

        • 5

          Fenerbahçe derbisi sonrasında Jose Mourinho’nun açıklamalarına dair görüşlerini de paylaşan Yazgan “Siz Türkler şöylesiniz böylesiniz dediğiniz zaman bu bir ırkçı söylemdir. Mourinho'nun aylardır söylemleri, Türk insanını hor gören söylemlerine birinin dur demesi gerekiyordu. Allah kimseyi, Türk halkına edilen hakaretleri savunmak durumunda bırakmasın. Acun Ilıcalı başta olmak üzere topyekun bu gayretin içindeler! TFF, 42. maddeden sevk etmeliydi Mourinho'yu. Ayrımcılık var burada net şekilde. Kendisi hakkında savcılığa başvurumuz oldu. İfadesini verecek” dedi.

        • 6

          Yabancı hakem taleplerini de değerlendiren Yazgan, “Yabancı hakeme karşı değiliz. Beşiktaş ve Trabzonspor'un talebi var. Onların taleplerine 'hayır' demeyiz” derken Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe maçı için de şunları söyledi:

        • 7

          “Türkiye Kupası'nda; Trabzonspor, Beşiktaş Fenerbahçe üçlüsünden biri rakibimiz olacaktı. Trabzon daha yorucu deplasman, en azından Kadıköy'e kadar gidip, yenip geleceğiz. Herkes müsterih olsun”

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