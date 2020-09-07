Enzo Roco takımla vedalaştı

28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde; Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolculara veda etti.

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