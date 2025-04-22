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        Haberler Gündem Çevre Ensarioğlu'ndan "İklim Kanunu" ve "müsilaj" açıklaması | Son dakika haberleri

        TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Ensarioğlu'ndan "İklim Kanunu Teklifi" ve "müsilaj" açıklaması

        TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, "İklim Kanunu Teklifi" ve müsilaja ilişkin açıklamada bulundu. Ensarioğlu, "İklim değişikliğiyle mücadele, bir erteleme lüksü tanımıyor. Zira İklim Kanunu gerçek anlamda bir ihtiyaç. Dolayısıyla bu süreci hızla tamamlayarak, kanun teklifini önümüzdeki süreçte Genel Kurul'dan geçirme kararlılığımız devam etmektedir... Alınan tedbir ve önlemlerin yakın bir zamanda müsilajı gündemimizden çıkaracağına inanıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:23
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        Ensarioğlu'ndan "İklim Kanunu" ve "müsilaj" açıklaması
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        TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri ertelenen İklim Kanunu Teklifi'ne ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        İklim Kanunu'nun sadece bugünü değil, gelecek nesillerin yaşanabilir bir dünyada yaşama hakkını güvence altına alacak hayati bir düzenleme olduğunu vurgulayan Ensarioğlu, "Bu bilinçle, teklifin hem bilimsel verilere hem de toplumsal taleplere ve ilgili paydaşların kaygı ve önerilerine uygun hale gelmesi için tüm siyasi partilerin katkı sunabileceği bir zemin oluşturduk. Görüşmelerin ertelenmesi, sürecin tıkandığı anlamına gelmemekte, aksine kanunlaşmadan evvel teklifi son bir kez daha Genel Kurul aşamasında yeniden dikkatle değerlendirme fırsatı sunmaktadır" diye konuştu.

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        İklim Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu gündemindeki yerini koruduğunun altını çizen Ensarioğlu, "Grup başkanvekillerimizin, Bakanlık yetkilileri, diğer ilgililer ve diğer partilerin grup başkanvekilleri ile yapacakları değerlendirmeler sonrasında görüşmelere kaldığı yerden devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

        TEKLİFİN GÖRÜŞME TAKVİMİ

        Teklifin bazı maddeleriyle ilgili kaygılar ve yeniden düzenleme taleplerinin gündeme geldiğini anlatan Ensarioğlu, "Biz bu talepleri yok saymak yerine, diyalog kanallarını açık tutarak teklifin yeniden gözden geçirilmesini sağladık. Bu yaklaşım aslında uzlaşı kültürünün ve iradesinin bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

        Komisyon Başkanı Ensarioğlu, İklim Kanunu Teklifi'nin görüşme takvimine ilişkin şunları kaydetti:

        "Bu takvim, Meclis'in genel işleyişi, diğer yasa tekliflerinin görüşülme yoğunluğu ve siyasi partiler arası uzlaşma zemini gibi birçok faktöre bağlı olarak şekilleniyor. Ancak şunu açıkça ifade edebilirim ki; iklim değişikliğiyle mücadele bir erteleme lüksü tanımıyor, zira İklim Kanunu gerçek anlamda bir ihtiyaç. Dolayısıyla bu süreci hızla tamamlayarak, kanun teklifini önümüzdeki süreçte Genel Kurul'dan geçirme kararlılığımız devam etmektedir."

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        MÜSİLAJA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

        TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Ensarioğlu, Marmara Denizi'nde yürütülen müsilaj seferberliği kapsamındaki çalışmalara da değindi.

        Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 2021'de kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporu hatırlatan Ensarioğlu, bu kapsamlı raporun sadece müsilajla ilgili değil; genel anlamda deniz ekosisteminin korunmasına yönelik önemli tespit ve öneriler içerdiğini söyledi.

        Müsilaj sorununun, sadece çevresel değil; aynı zamanda ekonomik ve toplumsal etkileri olan çok boyutlu bir mesele olduğunu dile getiren Ensarioğlu, "Bu nedenle, önerilerimizin uygulanabilirliği konusunda hem merkezi idare hem de yerel yönetimlerle koordineli bir süreç yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

        Ensarioğlu, son günlerde gözlemlenen artışın, deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ve hala yer yer yetersiz kalan atık su arıtma sistemleriyle bağlantılı olduğuna işaret ederek, "Bu bağlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla işbirliği içinde önerilerin bir eylem planına dönüştürülmesi ve izleme mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca yeni teknolojilerin kullanımı, bilimsel izleme sistemlerinin kurulması ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi gibi alanlarda da adımlar atılmakta olup bu hususta Bakanlığımız öncülüğünde alınan tedbir ve önlemlerin yakın bir zamanda müsilajı gündemimizden çıkaracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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        #çevre haberler
        #İklim Kanunu Teklifi
        #müsilaj
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