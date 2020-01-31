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Kızılay'ın yaptığı bağış tartışmalarıyla tekrar gündeme gelen Ensar Vakfı'nın internet sitesine (www.ensar.org) erişim sağlanamıyor. Erişimin sağlanamama sebebi olarak "sunuculara saldırı" olduğu iddia edildi.

Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı 8 milyon dolarlık bağışla ilgili tartışmalar sürerken vakfın sitesine erişim sağlanamıyor. Vakıf web sunucularının saldırı altında olduğunu belirtti.

Ensar Vakfı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Web sunucularımıza dünden beri yoğun saldırı yapılmaktadır. Bu nedenle sitelerimize erişim geçici olarak durdurulmuştur. Yakın zamanda aktif edilecektir" denildi.