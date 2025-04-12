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        Haberler Gündem 3. Sayfa Enkazda kalan 35 küçükbaş ve 2 eşek öldü | Son dakika haberleri

        Kayseri'de ahır ve üzerindeki ev çöktü: 35 küçükbaş hayvan ile 2 eşek öldü

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde ahır ve üzerindeki evin çökmesi sonucu 35 küçükbaş hayvan ve 2 eşek telef oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:06
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        Enkazda kalan 35 küçükbaş ve 2 eşek öldü
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        Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Şeyhşaban köyünde yaşayan İsmail Çakmak'a ait kullanılmayan ev ile altında bulunan ahır, kar ve sağanağın etkisiyle çöktü.

        Çökme sonucu ahırda bulunan 35 küçükbaş hayvan ve 2 eşek enkazın altında kalarak öldü.

        Çakmak ve ailesinin ahırın yanındaki başka bir evde yaşadığı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

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