ENKA Sanat’tan öğrencilere ücretsiz belgesel gösterimi

Yapımcılığını Porte Film’in, yönetmenliğini Selçuk Metin’in, görüntü yönetmenliğini Emre Okur’un üstlendiği, danışmanlığını Serkan Keskin’in yaptığı Anlatmadan Yapamam adlı belgesel, Işıl Kasapoğlu’nun tiyatroyla tanıştığı ilk günden bugüne dek dopdolu geçen sanat hayatını ve yer yer özel hayatından kesitleri seyirciyle buluşturuyor.

Belgeselde, Bülent Emin Yarar, Burhanettin Ünlü, Hakan Dündar, İzzettin Biçer, Sarp Aydınoğlu, Selçuk Yöntem, Serkan Keskin, Tansu Biçer, Tilbe Saran, Tülay Günal, Uğur Çınar, Zeynep Avcı ile yapılmış röportajlar da yer alıyor.

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SEYİRCİSİNE EŞLİKÇİ BİR HİKÂYE ANLATICISI

Belgesel, ‘dünyayı tiyatro ile değiştirmeye kendini adamış’ idealist bir yönetmenin 45 yıllık ilham dolu serüvenine ışık tutarken, bu alana yönelik bilgi, deneyim ve görüşlerini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

04 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.15’te ENKA Açık Hava Tiyatrosu’ndaki belgeselin gösterimini, bu serüvenin izini sürmek ve ilham almak isteyen tüm öğrenciler ücretsiz izleyebilecek.