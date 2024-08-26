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        Haberler Kültür-Sanat Sinema ENKA Sanat’tan öğrencilere ücretsiz belgesel gösterimi

        ENKA Sanat’tan öğrencilere ücretsiz belgesel gösterimi

        ENKA Sanat'ın girişimi ve yapım sponsorluğunda hazırlanan, tiyatromuzun en önemli rejisörlerinden Işıl Kasapoğlu'nun sanat hayatını ve tiyatromuza katkılarını mercek altına alan Anlatmadan Yapamam adlı belgesel, 04 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.15'te ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda bir kez daha seyirciyle buluşacak. Gösterimi, konservatuvar öğrencileri başta olmak üzere tiyatro alanına ilgi gösteren tüm öğrenciler ücretsiz izleyebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 14:08 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:08
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        Öğrencilere ücretsiz belgesel gösterimi
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        Yapımcılığını Porte Film’in, yönetmenliğini Selçuk Metin’in, görüntü yönetmenliğini Emre Okur’un üstlendiği, danışmanlığını Serkan Keskin’in yaptığı Anlatmadan Yapamam adlı belgesel, Işıl Kasapoğlu’nun tiyatroyla tanıştığı ilk günden bugüne dek dopdolu geçen sanat hayatını ve yer yer özel hayatından kesitleri seyirciyle buluşturuyor.

        Belgeselde, Bülent Emin Yarar, Burhanettin Ünlü, Hakan Dündar, İzzettin Biçer, Sarp Aydınoğlu, Selçuk Yöntem, Serkan Keskin, Tansu Biçer, Tilbe Saran, Tülay Günal, Uğur Çınar, Zeynep Avcı ile yapılmış röportajlar da yer alıyor.

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        SEYİRCİSİNE EŞLİKÇİ BİR HİKÂYE ANLATICISI

        Belgesel, dünyayı tiyatro ile değiştirmeye kendini adamış’ idealist bir yönetmenin 45 yıllık ilham dolu serüvenine ışık tutarken, bu alana yönelik bilgi, deneyim ve görüşlerini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

        04 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.15’te ENKA Açık Hava Tiyatrosu’ndaki belgeselin gösterimini, bu serüvenin izini sürmek ve ilham almak isteyen tüm öğrenciler ücretsiz izleyebilecek.

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        #Anlatmadan Yapamam
        #Işıl Kasapoğlu
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