Engin Polat'a bir dava daha!

Geçtiğimiz yıl kasım ayında “Kara para aklamak”, ”Vergi usul kanuna muhalefet” ve ”Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargılanmaları devam ederken Engin Polat’ın yeni bir dava daha açıldığı ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, İstanbul Bilişim Suçlar Bürosu tarafından 7 ay önce başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Savcılığı Engin Polat hakkında, “Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek” ve “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek” suçlamasıyla iddianame hazırladı.

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MÜŞTEKİYİ SOSYAL MEDYADA İFŞA ETTİ

Hazırlanan iddianamede olayın detaylarına yer verildi. İddialara göre, müşteki Halil İbrahim Kalkan, Engin Polat'ın iş yerini arayarak Engin Polat’ı sordu. Şirket çalışanı tarafından aranan Kalkan’ın numarası görüntü olarak kayıt altına alındı. Kayıt altına alınan bu görüşmeler ve kayıtlar iddialara göre Engin Polat tarafından sosyal medya hesabından ifşa edildi.

TÜM BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

İddialara göre, Engin Polat, bu görüntülerle birlikte Halil İbrahim Kalkan’ı fotoğraflarını da paylaşarak ‘Beni tehdit etti” şeklinde hedef gösterdi. Kalkan ise, tehdit olaylarını kabul etmedi. Elde edilen tüm bilgiler bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi yaptığı incelemede, müştekinin bilgilerinin şüpheli tarafından hukuka aykırı bir şekilde sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını kaydetti.