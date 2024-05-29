Engin Polat'a bir dava daha!
İstanbul'da 7 ay önce eşi Dilan Polat ile birlikte tutuklanan Engin Polat hakkında yeni bir dava açıldığı ortaya çıktı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Engin Polat'ın, Halil İbrahim Kalkan adlı kişinin görüşmelerini hukuka aykırı olarak ifşa ettiği ileri sürülüyor. Polat açılan davada 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Davada müşteki olan Halil İbrahim Kalkan, 9 ay önce silahlı saldırıya uğrayarak ayaklarından vurulmuştu. Kalkan, saldırıyı Engin ve Dilan Polat çiftinin azmettirdiğini iddia etmişti
Geçtiğimiz yıl kasım ayında “Kara para aklamak”, ”Vergi usul kanuna muhalefet” ve ”Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yargılanmaları devam ederken Engin Polat’ın yeni bir dava daha açıldığı ortaya çıktı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, İstanbul Bilişim Suçlar Bürosu tarafından 7 ay önce başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Savcılığı Engin Polat hakkında, “Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek” ve “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek” suçlamasıyla iddianame hazırladı.
MÜŞTEKİYİ SOSYAL MEDYADA İFŞA ETTİ
Hazırlanan iddianamede olayın detaylarına yer verildi. İddialara göre, müşteki Halil İbrahim Kalkan, Engin Polat'ın iş yerini arayarak Engin Polat’ı sordu. Şirket çalışanı tarafından aranan Kalkan’ın numarası görüntü olarak kayıt altına alındı. Kayıt altına alınan bu görüşmeler ve kayıtlar iddialara göre Engin Polat tarafından sosyal medya hesabından ifşa edildi.
TÜM BİLGİLERİ PAYLAŞILDI
İddialara göre, Engin Polat, bu görüntülerle birlikte Halil İbrahim Kalkan’ı fotoğraflarını da paylaşarak ‘Beni tehdit etti” şeklinde hedef gösterdi. Kalkan ise, tehdit olaylarını kabul etmedi. Elde edilen tüm bilgiler bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi yaptığı incelemede, müştekinin bilgilerinin şüpheli tarafından hukuka aykırı bir şekilde sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını kaydetti.
SAVCILIK 3 YILDAN 7 YILA KADAR CEZA İSTEDİ
Yapılan incelemelerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, şüpheli Engin Polat hakkında “Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek” ve “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi olmak” suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma önümüzdeki günlerde yapılacak.
"BENİ ENGİN VE DİLAN POLAT VURDURMUŞTU" DEMİŞTİ
Davada müşteki olan Halil İbrahim Kalkan, motosikletli saldırganlar tarafından 9 ay önce silahlı saldırıya uğrayıp yaralanmıştı. Kalkan, olay sonrası kendisini tetikçilere vurdurtan kişilerin Dilan ve eşi Engin Polat olduğunu iddia etmişti. Bu ifşa olayının da silahlı saldırı öncesinde yapıldığı ortaya çıktı.
Fotoğraflar: İHA