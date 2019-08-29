Engin Günaydın & Binnur Kaya II

Engin Günaydın ile Binnur Kaya'nın 2009 yapımı 'Vavien', sinema salonlarında 131.421 kişi tarafından izlenerek düşük bir gişe elde etse de güzel bir film olduğu sonradan keşfedilmişti.

Senaryosunu Engin Günaydın'ın yazdığı 'Vavien'i Yağmur Taylan & Durul Taylan yönetmişti.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre görünen o ki Engin Günaydın, Yağmur Taylan & Durul Taylan, 'Vavien'in acısını yeni filmde çıkaracak. Yeni filmin senaryosuna da imza atan Günaydın'ın rol arkadaşı yine Binnur Kaya olacak. Çekim öncesi hazırlıkları tamamlayan Yağmur Taylan & Durul Taylan, önümüzdeki günlerde sete çıkarak çekimlere başlayacak.