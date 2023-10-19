Engin Çağlar: Benden daha iyi anlatan yok

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Kariyerinin 55'inci yılını dolduran Engin Çağlar, 7 yıldır Film-San'ın başkanlığını yapıyor. 2012'den bu yana kamera önü oyunculuk dersleri de veren Çağlar, bugüne kadar 71 film ve 22 televizyon dizisinde rol aldı.

Üniversite öğrenimini iç mimarlık üzerine Almanya'da alan Engin Çağlar, bir sinema yarışmasında dereceye girdikten sonra oyunculuk kariyerine başladı. Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sı olan Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik ile rol alan ender oyunculardan biri olan Çağlar, "Türk sinemasını benden daha iyi anlatan kimse yok" derken kendi döneminde dublör kullanılmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: Oyunculuk yaptığım dönemlerde ben dâhil hiçbir oyuncu arkadaşım dublör kullanmadı.

'Kadın Değil Başbelası (1968)