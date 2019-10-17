Fragmanları ile seyirciyi meraklandıran Kurşun dizisi, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Savcı Orhan Atmaca karakteri büyük ilgi göreceğe benziyor. 1970'lerin İstanbul'una adalet arayan rolündeki yeni imajı çok konuşuldu.

Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 yılında İzmir'de doğmuştur. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmıştır. 2001 yılında mezun olduktan sonra oyunculuk yapmak için İstanbul'a gelmiştir. İlk defa Kenter Tiyatrosunda çalışmaya başlamıştır. Sonrasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda bir oyunun yönetmenliğini yapmış.

Ekran önüne ilk defa 2001 yılındaki Ruhsar dizi ile çıkmıştır. 2010 yılında ilk defa 1 Milyon Canlı Para isimli programda sunuculuk yapmıştır. Oynadığı dizi film ve tiyatro sayısı oldukça fazla olan Engin Altan Düzyatan'ın oyunculuğu herkes tarafından çok beğeniliyor.

2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da, Bir Avuç Deniz filmindeki oyunculuğu ile "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. Bunun yanı sıra birçok ödülü daha bulunuyor.2014 yılında başlayan Diriliş Ertuğrul dizinde oynadığı başrol ile herkesin kalbinde taht kurdu. Gazi Ertuğrul karakteri ile beğenleri üstüne topladı.

Oyunculuk hayatı kadar özel hayatıyla da gündemde olan Engin Altan Düzyatan 2014 yılında Neslişah Erkoçlar ile evlendi ve Emir Aras adında bir oğlu oldu.

Oynadığı Diziler

2001 Ruhsar

2001 Bizim Otel

2001 Yeditepe İstanbul

2002-2004 Koçum Benim

2003 Hürrem Sultan

2003 Mühürlü Güller

2003 Alacakaranlık

2003 Kampüsistan

2004 Azize

2004 Sil Baştan

2005 Belalı Baldız

2005 Kadın Her Zaman Haklıdır

2006 Sıla

2006 Kızlar Yurdu

2007 Sevgili Dünürüm

2007 Affedilmeyen

2008 Dantel

2008 Cesaretin Var Mı Aşka?

2009 Bir Bulut Olsam

2010 Kapalıçarşı

2010 Şen Yuva

2012 Son

2012 Yol Ayrımı

2014 Cinayet

2014 Çırağan Baskını

2014-2019 Diriliş Ertuğrul

2019 Kurşun