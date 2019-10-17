17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fragmanları ile seyirciyi meraklandıran Kurşun dizisi, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Savcı Orhan Atmaca karakteri büyük ilgi göreceğe benziyor. 1970'lerin İstanbul'una adalet arayan rolündeki yeni imajı çok konuşuldu.
Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 yılında İzmir'de doğmuştur. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmıştır. 2001 yılında mezun olduktan sonra oyunculuk yapmak için İstanbul'a gelmiştir. İlk defa Kenter Tiyatrosunda çalışmaya başlamıştır. Sonrasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda bir oyunun yönetmenliğini yapmış.
Ekran önüne ilk defa 2001 yılındaki Ruhsar dizi ile çıkmıştır. 2010 yılında ilk defa 1 Milyon Canlı Para isimli programda sunuculuk yapmıştır. Oynadığı dizi film ve tiyatro sayısı oldukça fazla olan Engin Altan Düzyatan'ın oyunculuğu herkes tarafından çok beğeniliyor.
2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da, Bir Avuç Deniz filmindeki oyunculuğu ile "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. Bunun yanı sıra birçok ödülü daha bulunuyor.2014 yılında başlayan Diriliş Ertuğrul dizinde oynadığı başrol ile herkesin kalbinde taht kurdu. Gazi Ertuğrul karakteri ile beğenleri üstüne topladı.
Oyunculuk hayatı kadar özel hayatıyla da gündemde olan Engin Altan Düzyatan 2014 yılında Neslişah Erkoçlar ile evlendi ve Emir Aras adında bir oğlu oldu.
Oynadığı Diziler
2001 Ruhsar
2001 Bizim Otel
2001 Yeditepe İstanbul
2002-2004 Koçum Benim
2003 Hürrem Sultan
2003 Mühürlü Güller
2003 Alacakaranlık
2003 Kampüsistan
2004 Azize
2004 Sil Baştan
2005 Belalı Baldız
2005 Kadın Her Zaman Haklıdır
2006 Sıla
2006 Kızlar Yurdu
2007 Sevgili Dünürüm
2007 Affedilmeyen
2008 Dantel
2008 Cesaretin Var Mı Aşka?
2009 Bir Bulut Olsam
2010 Kapalıçarşı
2010 Şen Yuva
2012 Son
2012 Yol Ayrımı
2014 Cinayet
2014 Çırağan Baskını
2014-2019 Diriliş Ertuğrul
2019 Kurşun
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