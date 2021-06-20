Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi: Barbaroslar

Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun başrollerde oynadığı Barbaroslar dizisinden fragman yayınlandı. Dizide Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis'in hikayesi anlatılacak

Barbaroslar, ES Film imzalı, yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği, senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınan, yayınlanmasına Eylül ayında başlanacak tarih ve kurgu türündeki Türk dönem dizisidir.

BARBAROSLAR FRAGMANI

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe yer almaktadır. Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatı anlatılmaktadır.