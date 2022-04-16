Bu yıl 41’incisi gerçekleşen İKSV İstanbul Film Festivali kapsamındaki Köprüde Buluşmalar’ın sinema konuşmaları Soho House’ta başladı. Etkinliğin ilk gününde sinema ve dizi projelerine NFT’ler ile fon desteği sağlamayı hedefleyen Wideangle platformu tarafından düzenlenen "Blockchain’den Sinemaya" başlıklı panel vardı. Bülent İpek’in modere ettiği panelde Wideangle’ın kurucu ortakları Engin Altan Düzyatan, Umut Tanyolu, Birand Tunca sinema profesyonelleri ve gazetecilere Wideangle platformu ile film-dizi üretimi için katkısını anlattılar.
Dizi ve sinema dünyasında içerik yelpazesinin genişleme ihtiyacına vurgu yapan Umut Tanyolu, "Birbirini tekrar eden yapımlarla karşılaşıyor olmamızın bir sebebi de eski bir yapı üzerinden üretim yapılması. Kurulan platformumuzun özelliği tüm içerik üreticilerine açık olması. Öğrencilere de tüm meslektaşlarımıza da ihtiyacı olan fonu bulması için açıktır" dedi.
"DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLECEK YENİ BİR JENERASYON"
Platformun kurucu ortaklarından olan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Dünyayı değiştirebilecek yeni bir jenerasyonla NFT dünyasına dahil olmak için bu proje bana geldiğinde 'Hep beraber olalım ve elimden gelen desteği sunayım' dedim. Bir süredir yapımcılıkla da ilgileniyorum, Wideangle yapısının şeffaf olması ilgimi çekti. Bunu bir yapımcılık sistemi olmaktan topluluk sistemi olmaya dönüştürmek çok daha ilgi çekici. Projelerin üretim aşamasında doğru yapımcıyla doğru zamanda buluşması gerekiyor. Her yapım şirketinin de kendi tarzı ve gereksinimleri vardır. Şu an var olan sistemde filminiz yarım kalabilir veya geri planda kalarak gereken desteği göremeyebilir" şeklinde konuştu.
"GÜÇLÜ TAKIM KURDUK’"
Diğer panelistlerden Wideangle kurucu ortağı Birand Tunca ise konuşmasında şunları söyledi: ‘’NFT dünyası sürekli ve çok hızlı büyüyen bir yapı. Dünya bizim harekete geçtiğimiz konuda bir şeyler yapmaya istekli. Biz bu topraklarda üretilmiş bir projeyi dünyayla paylaşıyoruz. Wideangle olarak bunun için çok güçlü bir takım kurduk.’’
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