Engelliler galoş üreterek hem gelir elde ediyor hem de öz güven kazanıyor

Harmanlar Mahallesi'nde yaklaşık 1 yıl önce faaliyete geçen Engelsiz Yarınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince engelli çocukların sosyalleşip üretime katkıda bulunmaları amacıyla engelsiz atölye oluşturuldu.
Atölyede kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılan engelli bireyler, hem galoş üretip el becerilerini geliştiriyor hem de gelir elde ederek öz güven kazanıyor.
Yaptıkları ürünleri dernek bünyesinde satma imkanı da bulan engelli bireyler, üretim dışındaki zamanlarda görme engelli Sefa Kılıç'ın söylediği şarkılara eşlik ederek stres atıyor.
- "Çocukların öz güvenleri tavan yaptı"
Dernek başkanı Ayten Altunkaynak, AA muhabirine, görme ve zihinsel engelli bireyleri bir araya getirip topluma yararlı olmalarını sağlamayı amaçladığını söyledi.
Kendisinin de 18 yaşında zihinsel ve bedensel engelli bir oğlu bulunduğunu dile getiren Altunkaynak, engelli bireylerin ve ailelerinin sorunlarını iyi bildiğini, bu bireylerin evlere kapanmaması, hayatın içinde olması amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlattı.
Dernekte birçok çocuğun farklı faaliyette bulunduğunu, galoş üretiminin de bunlardan biri olduğunu belirten Altunkaynak, şöyle devam etti:
"Atölye faaliyetlerimize ahşap boyama ile başladık. Öz güvenimiz gelince galoş üretimine başladık. Çocukların hayatın içinde olmalarını, öz güvenlerinin yerine gelmesini istiyordum. Yaklaşık 3 aydır aktif olarak galoş üretimiyle sahalardayız. Hayırsever vatandaşlarımızın aracılığıyla malzemeleri aldık. Günlük 400 galoş üretiyoruz. Bizi destekleyenler sayesinde kendimize güvenimiz arttı."
Çocukların ürettikleri galoşlardan kazanç elde etmelerinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini vurgulayan Altunkaynak, "Çocukların öz güvenleri tavan yaptı, diyebilirim. Sattıkları galoşlar onlara harçlık olarak geri dönüyor. Emeklerinin karşılığı, bizi de onları da mutlu ediyor. Aileleri de çok mutlu oluyor. Hatta, 'evlenirsem ailemi geçindirebilirim' diyen çocuklarımız var. Bunu duymak paha biçilemez bir mutluluk." ifadelerini kullandı.
Derneğin gönüllülerinden Beyza Gözaydın ise engelli öğrencilere destek vermek, toplumda var olmalarını sağlamak amacıyla başarı hikayesinde yer aldığını söyledi.
Engellilere her bireyin yardımcı olması gerektiğine işaret eden Gözaydın, şunları kaydetti:
"İnsanlar bir yola baş koymuşlardı. Ben de yardımcı olmak istedim. Çok mutluyum. Hep birlikte boyamalar yapıyor, şarkılar söylüyor, galoş üretiyoruz. Gün yemekleri düzenliyoruz. Çoğu insan alışık olmadığı için engelli bireylere tuhaf bakabiliyor. Onların çoğu insandan daha iyimser, yardımsever olduklarını burada hepimiz görüyoruz."
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