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        Haberler Gündem 3. Sayfa Engelli Serhat'tan 7 gündür haber yok | Son dakika haberleri

        Cizre'de bedensel engelli Serhat’tan 7 gündür haber yok

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde evden çıktıktan sonra geri dönmeyen bedensel engelli Serhat Yapar'dan 7 gündür haber alınamıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:59 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:59
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        Engelli Serhat'tan 7 gündür haber yok
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan ve bir bacağından engelli Serhat Yapar (27), 7 Nisan'da çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

        Arama çalışmaları sonuçsuz kalan aile, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yapar için arama çalışması başlatıldı.

        Ağabeyi Nurettin Yapar, kardeşini görenlerin güvenlik birimlerine haber vermesini isteyerek, "Kardeşimi gören veya yerini bilenler lütfen en yakın güvenlik birimine haber versinler. 7 günden bu yana kardeşimin bulunması için her yeri karış karış aradık ama herhangi bir neticeye ulaşamadık. Yaptığımız aramalar sonuç vermeyince polis karakoluna gidip kayıp başvurusu yaptık. Ancak şu ana kadar olumlu veya olumsuz bir cevap alamadık" dedi.

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