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        Haberler Bilgi Ekonomi Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi nasıl?

        Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi nasıl?

        Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranı araştırılıyor. Enflasyon oranı ile birlikte kira artış oranı belli oluyor. Nisan 2025 enflasyon oranının açıklanmasına sayılı günler kala, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da piyasa beklentilerini ortaya koyan Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Nisan ayı sonuçlarını kamuoyuna sundu. Peki Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:23
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        • 1

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak paylaşılan enflasyon verileri, vatandaşlar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Nisan 2025 enflasyon oranı için geri sayım sürerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da Nisan ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Peki Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi nasıl?

        • 2

          BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYON 10 AYDIR DÜŞÜYOR VE DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

          Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sapanca'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne videolu mesaj gönderdi. Şimşek, enflasyonun 10 aydır düştüğünü, düşmeye de devam edeceğini belirterek, "Bu konuda çok güçlü bir siyasi irade ve çok güçlü bir programımız var." dedi.

          Dünyada ciddi yapısal sorunların olduğunu ama Türkiye'nin bu zorluklara karşı daha avantajlı konumda bulunduğunu belirten Şimşek, şöyle konuştu:

          "Avantajlarımızı kalıcı kazanımlara dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle de Haziran 2023'ten bu yana makroekonomik istikrar ve reform programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek, mali disiplini güçlendirerek reformlar için bütçede alan yaratmak, cari açığı azaltarak makro finansal kırılganlıkları minimize etmek ve nihayetinde verimliliği, rekabet gücünü ve potansiyel büyümeyi artırarak, yapısal dönüşümü hayata geçirmek."

          Son dönemdeki gelişmelere dikkati çeken Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

          "Son dönemdeki piyasa dalgalanmaları beklentileri kısa vadede bir miktar bozmuş olabilir ancak hedef aralığının içinde kalacağımıza inanıyoruz. Lirada sınırlı bir değer kaybı yaşandı ancak yurt içi talep zayıf olduğu için kur geçişgenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. Petrol fiyatları da ciddi şekilde geriledi. Bu da kur kaynaklı etkileri telafi edebilir. En önemlisi finansal koşullardaki sıkılaşma başlı başına aslında dezenflasyonisttir."

        • 3

          "ENFLASYONU TEK HANELİ SEVİYELERE DÜŞÜRMEK ÖNCELİĞİMİZ"

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından Washington’da düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda "Değişen Küresel Likidite Koşulları Karşısında Merkez Bankacılarının İkilemleri" başlıklı oturumda konuştu.

          Programa olan güven ve elde edilen sonuçların enflasyon beklentilerinin hem piyasa profesyonelleri hem de hane halkı ve firmalar düzeyinde iyileşmesini sağladığını aktaran Karahan, enflasyon verilerine bakıldığında Mayıs 2024'teki yüzde 75 seviyesinden Mart 2025'te yüzde 38,1'e kadar düştüğünü kaydetti.

          Karahan, "Yıllık enflasyon son 10 aydır art arda düşüyor ve enflasyonun ana göstergeleri de fiyat baskılarında belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor." dedi.

          Bu başarılara rağmen hala bazı zorluklar olduğuna da işaret eden Karahan, "Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmek önceliğimiz. Enflasyonun özellikle hizmet kalemlerinde yapışkan olduğu görülüyor ve bunun nedeni zamana bağlı fiyatlandırma ile geriye dönük endekslemedir. Ancak manşet enflasyon düştükçe bu alanda da daha çok iyileşme görmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

        • 4

          NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Ancak ayın 3'ünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda takip eden pazartesi günü duyuruluyor. Bu kapsamda; Nisan ayı enflasyon oranı rakamları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

        • 5

          NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ YAYIMLANDI!

          TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,25 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,04'ten 29,98'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,55'ten 25,56'ya, 24 ay sonrası için yüzde 17,06'dan 17,69'a çıktı.

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