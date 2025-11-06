Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Enflasyon farkına göre 2026 Ocak ayında emekli ve memur maaş zammı ne olacak, maaşlara yüzde kaç zam gelecek?

        4 aylık enflasyon farkına göre 2026 Ocak ayında memur ve emekliye yüzde kaç zam yapılacak?

        TÜİK tarafından Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısına ait veriler kesinleşti. Bu gelişme, hem emeklilerin hem de kamu çalışanlarının önümüzdeki yıl başında alacakları maaş artışlarının belirlenmesinde önemli bir adım oldu. Yeni dönem zam oranlarına dair hesaplamalar şekillenmeye başlarken, gözler artık Ocak ayında yapılacak artışlara çevrildi. İşte, 2026 yılı başında geçerli olacak maaş düzenlemelerine ilişkin genel tablo…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 16:14 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Böylece Temmuz-Ekim dönemini kapsayan dört aylık enflasyon oranları kesinleşmiş oldu. Bu gelişmenin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur ve emekli memurların 2026 Ocak ayında alacakları maaş artış oranları da netleşmeye başladı. İşte, 2026 Ocak dönemi için belirlenen memur ve emekli maaş zam oranlarına dair ayrıntılar…

        • 2

          TEMMUZ-EKİM 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

          Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur maaşlarıyla emekli aylıkları için Temmuz-Ekim aylarını kapsayan dört aylık döneme ilişkin enflasyon farkı belli oldu.

        • 3

          2026 OCAK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

          Enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.

          Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bununla birlikte memur maaşları ve emekli aylıkları için ocak ayında yüzde 16,55 oranında zam yapılacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Habertürk Anasayfa