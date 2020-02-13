Enfeksiyon nedir? Anlamı nedir? Enfeksiyon sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

ENFEKSİYON SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Dilimizdeki karşılığı "bulaşma, yayılma" anlamlarına gelen enfeksiyon, Fransızca kökenlidir.

ENFEKSİYON NEDİR?

TDK sözlüğüne göre; enfeksiyon kelimesinin tanımı:

"Organizmada hastalığa yol açan mikrop, virüs, parazit vb. etkenlerin genel veya yerel gelişmesi, yayılması."

ENFEKSİYON NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, enfeksiyon şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "enfeksyon, infeksiyon" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "enfeksiyon"dur.