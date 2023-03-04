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Endonezya'da akaryakıt deposunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki akaryakıt deposunda dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e çıktı

Giriş: 04.03.2023 - 20:48 | Güncelleme: ABONE OL
Endonezya'da akaryakıt deposunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
AA

Asya basınında yer alan haberlere göre, Endonezya'nın petrol ve gaz şirketi Pertamina'ya ait akaryakıt depolama istasyonunda dün akşam çıkan yangın nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Yangında ölenlerin sayısı 2'si çocuk olmak üzere 18'e yükseldi, 3 kişiden hala haber alınamıyor.

Aralarında ciddi yanıkları olanların da olduğu 35 yaralının hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Nüfusun yoğun olduğu bir bölgede bulunan istasyondaki yangın nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi.

Bu arada, bölge halkı gün içinde yangında küle dönen evlerine dönerek işe yarar eşyalarının olup olmadığına baktı.

Öte yandan, Pertamina yangın nedeniyle resmi olarak özür dilerken yangının çıkış nedenine dair soruşturma sürüyor.

Kuzey Cakarta İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, dün Cakarta'daki akaryakıt depolama istasyonunda yerel saatle 20.00'de yangın çıktığını açıklamıştı.

Birçok patlamaya neden olan yangın, hızla bölgedeki binalara sıçramıştı.

Yangında ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Pertamina'nın bölge sorumlusu Eko Kristiawan, son günlerde etkili olan şiddetli yağışlarda muhtemelen yıldırım düşmesi sonucunda istasyondaki bir borunun koptuğunu ancak yangın nedeniyle ülkenin akaryakıt tedarikinin etkilenmeyeceğini söylemişti.

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