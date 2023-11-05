En zengin voleybolcular arasına girdiler! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un serveti dudak uçuklattı!

Fabi Claudino (6.9 milyon dolar), Yuliya Gerasymova (7 milyon dolar), Paola Egonu ( 7.3 milyon dolar), Thaisa Daher (7.7 milyon dolar), Gabriela Guimaraes (8.8 milyon dolar), Jaqueline Carvalho (9.1 milyon dolar), Sheilla Castro (12 milyon dolar)