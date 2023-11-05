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        Haberler Magazin En zengin voleybolcular arasına girdiler! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un serveti dudak uçuklattı!

        En zengin voleybolcular arasına girdiler! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un serveti dudak uçuklattı!

        Dünyanın en zengin 20 kadın voleybolcusu belli oldu. Rich Verse'in hazırladığı listede Filenin Sultanları'nın gözde isimleri Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da yer aldı. İkilinin servetini duyanların dudakları uçukladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:49
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        • 1

          RichCorn'un düzenlediği dünyanın en zengin 20 kadın voleybolcusu listesinde milli voleybolcularımız Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş de yer aldı.

        • 2

          Milli takımın gözde oyuncularının yanında listede olan isimler şöyle:

          Klara Peric (1.8 milyon dolar), Isabelle Haak (2.1 milyon dolar), Kelsey Robinson (2.9 milyon dolar), Saori Kimura (3.2 milyon dolar), Tijana Boskovic (3.4 milyon dolar), Ordan Larson (3.7 milyon dolar)

        • 3

          Nataliya Goncharova (4.4 milyon dolar), Sabina Altynbekova (4.7 milyon dolar), Samantha Bricio (4.7 milyon dolar), Brenda Castillo (6 milyon dolar), Kim Yeon Koung ( 6.7 milyon dolar)

        • 4

          Fabi Claudino (6.9 milyon dolar), Yuliya Gerasymova (7 milyon dolar), Paola Egonu ( 7.3 milyon dolar), Thaisa Daher (7.7 milyon dolar), Gabriela Guimaraes (8.8 milyon dolar), Jaqueline Carvalho (9.1 milyon dolar), Sheilla Castro (12 milyon dolar)

        • 5

          ZEHRA GÜNEŞ

          Filenin Sultanları'nın orta oyuncusu Zehra Güneş, 4 milyon dolar ile listeye 14. sıradan giriş yaptı.

        • 6

          EBRAR KARAKURT

          Filenin Sultanları'nın başarılı ismi Ebrar Karakurt, 4.2 milyon dolarlık servetiyle listeye 13. sıradan girdi.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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