Biri evli, üç kızı ve bir oğlu olan anne ile babanın eğlenceli ve telaşlı yaşamının ele alındığı yapımda, Levent Ülgen'in canlandırdığı 'Hallederiz Kadir'in 'üçkâğıtları' ise diziyi izleyenlerin hafızalarındaki yerini hala koruyor.

Hemen hemen her karakterin fenomen olduğu dizinin çocuk yıldızı olan Jale Azaklı ile buluştuk. Oyunculuk serüvenini ve şimdilerde neler yaptığını konuştuk.