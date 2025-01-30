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        En pahalı damatla yüzleştiler

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün büyük yüzleşme vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 20:05 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:05
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        En pahalı damatla yüzleştiler
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        Geçtiğimiz gün anne Cemile ve kızı Sema stüdyoya gelmiş, “Okan bizi dolandırdı, yaklaşık 1 milyonumuz gitti” demişti. Sema, “Okan’la nişanlandık. Nişanlanmaz olaydık. Okan benim çiçeğimi soldurdu. Neyim var, neyim yok, her şeyimi aldı” demişti.

        “SEN KIZIMLA DALGA GEÇTİN”

        İlk olarak Sema ve müstakbel kocası yüzleşti. Nişan attıktan sonra bir daha karşı karşıya gelmeyen ikili, stüdyoda hararetli dakikalar yaşadı. Okan, “Ben kimseyi dolandırmadım, dolandırıcı değilim, sadece borç aldım” derken, Sema ise “Kör olsaydım da seninle tanışmasaydım” sözlerini kullandı. Anne Cemile, “Paralarımızı öde” dedi, stüdyoya gelen dayı Süer ise “Okan beni 1 milyon dolandırdı” dedi. Okan’ın ne yapacağı merak konusu oldu.

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