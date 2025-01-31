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        Haberler Gündem Güncel En pahalı damadın mağdurları artıyor | Son dakika haberleri

        En pahalı damadın mağdurları artıyor

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de "Sahte damat" polemiği büyüyor. Programa katılan Cemile Hanım, "Okan, beni ve kızımı dolandırdı. Kızımın gururunu kırdı, onunla oynadı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 20:42 Güncelleme: 31.01.2025 - 20:42
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        Sema, iki gündür Okan’la yüzleşiyor, Okan da “Ben kimseyi dolandırmadım sadece borç aldım, borçlarımı ödeyemedim” diyor.

        “BENİM DE 150 BİN LİRAMI ALDI, GERİ VERMEDİ”

        Programa katılan Şermin Hanım “Biz, Okan’la birkaç ay aynı evi paylaştık. Duygusal bir yakınlık ve anlatamayacağım bazı şeyler oldu. Okan zamanla benden borç istemeye başladı ancak hiçbirini geri ödemedi. Okan 150 bin liramı geri versin.” sözlerini kullandı.

        Okan ise ben kimseyi dolandırmadım demeye devam ederken “Şermin’i hala seviyorum. Şermin’e 3.5 milyon liram feda olsun” deyince Sema’nın annesi Cemile, deliye döndü.

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